Дети примут участие в экологическом уроке в парке «Кузьминки-Люблино»

День экологических знаний проведут сегодня в экоцентре природной территории «Кузьминки-Люблино».

— Участников мероприятия ждет лекция, в ходе которой будет поднята важная и поистине глобальная тема: «Мировые экологические проблемы и пути их решения», — сообщила представитель пресс-центра дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова . — Кроме того, гости парка примут участие в викторинах «Отгадай по описанию» на знание экологических терминов и «Сколько живет мусор» на тему утилизации отходов.

Участников ждут по адресу: улица Кузьминская, дом 10, строение 1. Начало — в 14.00. Вход свободный. Запись по телефону: 8 (495) 377-35-93.