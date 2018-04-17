День экологических знаний отметили в парке «Кузьминки-Люблино»

В экоцентре природной территории «Кузьминки-Люблино» 17 апреля состоялась встреча, приуроченная ко Дню экологических знаний. Как рассказала пресс-секретарь Мосприроды по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова , гости услышали лекцию «Мировые экологические проблемы и пути их решения».

— Также гости парка приняли участие в викторинах «Отгадай по описанию» на знание экологических терминов и «Сколько живет мусор» на тему утилизации отходов, — подчеркнула Мария Антонова.

Напомним, что парк «Кузьминки-Люблино» находится по адресу улица Кузьминская, дом 10, строение 1. (мю)