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День экологических знаний отметили в парке «Кузьминки-Люблино»
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День экологических знаний отметили в парке «Кузьминки-Люблино» 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Управа района Люблино
В экоцентре природной территории «Кузьминки-Люблино» 17 апреля состоялась встреча, приуроченная ко Дню экологических знаний. Как рассказала пресс-секретарь Мосприроды по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова, гости услышали лекцию «Мировые экологические проблемы и пути их решения».
— Также гости парка приняли участие в викторинах «Отгадай по описанию» на знание экологических терминов и «Сколько живет мусор» на тему утилизации отходов, — подчеркнула Мария Антонова.
Напомним, что парк «Кузьминки-Люблино» находится по адресу улица Кузьминская, дом 10, строение 1. (мю)
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