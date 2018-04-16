Топ-15 крупнейших мусорных свалок мира

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». В последние годы проблема утилизации мусора стала одной из самых актуальных в мире. Однако проблема гораздо шире: в разных странах мира все чаще образуются несанкционированные мусорные свалки. Такие свалки не просто незаконны, они также становятся причиной пожаров, загрязнения почв, рек и подземных водоемов. То есть, они наносят непоправимый ущерб окружающей среде. Однако есть и положительные примеры использования мусора, когда свалки производят электроэнергию и биологическое топливо, перерабатывая поступающий мусор. Ниже мы расскажем о 15 крупнейших свалках мира. Свалка Xinfeng, Гуанчжоу, Китай — 92 га В Гуанчжоу проживаю более 10 млн человек. Каждый день в городе появляется 8 тысяч тонн отходов, которые попадают на свалку Xinfeng. Эта свалка управляется французской компанией Veolia. Эта свалка — одна из крупнейших в Азии, на ее строительство было выделено $100 млн Мусоросжигательный завод, работающий на Xinfeng, перерабатывает около 2 тысяч тонн мусора в день, производя биогаз и электричество. Половину полученной энергии забирает Veolia, вторая же половина идет на нужды города. Свалка West New Territories, Гонконг — 110 га Гонконг — одна из самых развитых стран мира, однако эта страна производит огромные объемы мусора. Большая часть этого мусора оказывается на свалке West New Territories, которая занимает территорию в 110 га. Это самая большая свалка в Гонконге. Она находится под управлением французской компании «Suez Environment». Однако есть и положительный момент — управляющая компания из мусора производит газ и электроэнергию. Отмечается, что это хоть и крупнейшая, но далеко не единственная мусорная свалка Гонконга. Ежедневно на свалки Гонконга поступает до 14 тысяч тонн мусора. Свалка Deonar, Мумбаи, Индия — 132 га Ежегодно Индия производит около 60 млн тонн мусора. Из этого объема на город Мумбаи приходится 2,7 млн тонн. Свалка Deonar, которая занимает территорию в 132 га, расположена в восточном пригороде Мумбаи. Это старейшая свалка в Индии, образованной еще англичанами еще в 1927 году. Ежедневно на свалку поступает до 8000 тонн отходов Свалка в Ньютон-Каунти, штат Индиана, США — 162 га Это огромная свалка в американском штате Индиана, которая занимает площадь в 162 га. Эта свалка обслуживает почти 300 домохозяйств и бизнес-центров. По оценкам, свалка продолжит принимать мусор в течении ближайших 20 лет, что приведет к росту ее территории. В настоящий момент предпринимаются попытки модернизировать утилизацию поступающего мусора и снизить уровень неприятного запаха. Свалки Нью-Дели, Индия — 202 га Фото:dnaindia.com Ежедневно индийский город Нью-Дели производит около 9200 тонн мусора ежедневно. Эти отходы распределяются по трем свалкам — Narela Bawana, Bhalswa, Okhla и Ghazipur. Общая площадь этих свалок достигает 128 гектаров. За исключением вновь образованной Narela Bawana, остальные свалки являются очень старыми и уже давно отработанными. Например, на свалке Bhalswa высота мусорных куч уже достигает высоты в 41 метр. Тем не менее, свалка до сих пор работает, и сюда привозят все новый и новый мусор. В 2013 году возле Нью-Дели под хранение мусора была выделена дополнительная площадь в размере 74 гектаров. Таким образом, к настоящему моменту общая площадь свалок города составляет 202 гектара. Свалка Sudokwon, Инчхон, Южная Корея — 231 га Свалка в Инчхоне была создана более 20 лет назад — в 1992 году. В настоящий момент сюда ежедневно поступает около 20 тысяч тонн мусора. При этом, из мусора производится электроэнергия — 50 мегаватт, благодаря чему происходит опреснение воды и восстановление плодоносности грунта. При этом, здесь высаживают деревья — всего более 700 тысяч. Эта свалка используется в качестве наглядного примера того, как можно эффективно использовать отходы. В частности, сюда приводят на экскурсии студентов. Также на территории свалки есть музей. Пуэнте-Хиллз, Лос-Анджелес, США — 255 га Эта свалка в Калифорнии считается крупнейшей действующей свалкой в США. Сюда ежедневно привозят почти 1600 грузовиков с бытовыми отходами. Ежедневно сюда поступает 10,3 тысяч тонн мусора. Самый высокий пик свалки — 150 метров, а общая площадь почти 283 гектара. Свалка Malagrotta, Италия — 275 га Эта свалка считается крупнейшей на территории Европейского союза. Ежедневно сюда привозят около 4 тысяч тонн мусора. До 1984 года эта свалка была нелегальной, однако с 1984 года ей был присвоен законный статус. Здесь, как и в других развитых странах, стараются использовать мусор с пользой. В частности, из него производят электроэнергию и биотопливо. Гватемальская свалка — 283 га Фото:YouTube

Эта свалка считается крупнейшей в Центральной Америке. Сюда ежедневно привозят 500 тонн мусора. Это небольшой объем в сравнении с другими свалками, и связано это с тем, что жители Гватемалы не слишком-то озабочены утилизацией мусора и попросту выбрасывают его прямо на улицу. На эту свалку свозится вообще все, что можно выкинуть и потому она представляет серьезную угрозу для здоровья тысяч людей, которые живут прямо на ее границе. При этом, свалка также является источником заработка, так как многие жители роются в мусоре в попытках найти что-то ценное. Свалка Нью-Йорка Взамен старой гигантской свалки, существовавшей когда-то в этом крупнейшем мегаполисе, куда отвозился мусор со всего города, в 2001 году был построен новый огромный полигон. Каждый день на него привозят 13 тысяч тонн мусорных отходов. На нью-йоркской свалке даже имеются местные достопримечательности, как, например, огромная гора мусора высотой 25 метров. Свалка Laogang, Шанхай, Китай — 336 га Это крупнейшая свалка Китая. Она обслуживает крупнейших по численности населения город в мире — Шанхай. Однако эта свалка также является примером разумной утилизации отходов. Здесь собирают метан, который обычно генерируют все свалки открытого типа, и перерабатывают его в электроэнергию. Всего получают 102 Мвт энергии, которая обеспечивает электричеством порядка 100 тыс. домохозяйств в округе. Свалка Bordo Poniente, Мехико, Мексика — 375 га Фото:elconstituyente.mx Мехико — один из самых населенных мегаполисов планеты и логично, что одна из крупнейших свалок в мире находится в окрестностях именно этого города. Эта свалка была закрыта в 2011 году. До своего закрытия она принимала порядка 15 тысяч тонн отходов ежедневно. Кроме того, свалка кормила целые семьи — сюда приходили в поисках ценных вещей. Однако после закрытия свалки эти семьи лишились источника доходов. Власти страны планировали строительство завода по переработке мусора, однако пока дело идет очень медленно. Свалка Apex Regional, Лас-Вегас, Невада, США — 890 га Эта свалка находится в окрестностях Лас-Вегаса. Здесь содержится 5 млн тонн мусора. Это крупнейшая свалка США по объему ежедневно поступаемого мусора. Лас-Вегас и пригороды производят порядка 10,5 тысяч тонн мусора ежедневно. Именно этот мусор поступает на свалку Apex Regional. Свалка управляется компанией «Republic Services». Она была открыта в 1993 году. Это самая большая свалка в США. Свалка Guiyu — 5 300 га Это место известно миру крупнейшей в мире свалкой электронных отходов. Китай является крупнейшим импортером электронных отходов. Сюда ввозится около миллиона тонн электронного мусора в год преимущественно из США, Канады, Японии и Южной Кореи. В Guiyu начали привозить электронный мусор в 1995 году. По современным оценкам около 150 тысяч рабочих занимаются обработкой мусора с более чем 100 грузовиков, разгружаемых ежедневно. Guiyu заслуженно прозвали электронным кладбищем. Большое тихоокеанское мусорное пятно — 6 000 кв.км Мусорный полигон, расположенный в архипелаге в районе Гавайских островов, является крупнейшей свалкой на нашей планете: её площадь — порядка 6.000 км² (600 000 га). В основном сюда вывозят пластик, и токсины, которые выделяются от разлагающихся отходов, отравляют и человека, и животных. Главным образом от огромной свалки страдают морские обитатели: дельфины, киты и другие животные. Архипелаг является несовместимым с жизнью любого живого организма, тем не менее, для многих людей, приплывающих сюда в поисках чего-нибудь полезного, он является единственным источником дохода.