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Нацпарки в РФ будут финансироваться за счет штрафов
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Созданные в России нацпарки будут финансироваться за счет штрафов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
Созданные в 2018 году национальные парки "Кодар", "Ленские столбы" и "Хибины", а также заказник "Новосибирские острова" с 2019 года перестанут получать бюджетные деньги и перейдут на обеспечение за счёт штрафов и других сборов с нарушителей, говорится в протоколе совещания у вице-премьера Александра Хлопонина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Начиная с 2019 года финансовое обеспечение функционирования указанных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения осуществлять за счёт дополнительных доходов федерального бюджета, полученных за счёт зачисленных в федеральный бюджет неналоговых доходов от уплаты штрафов за нарушение законодательства об ООПТ и средств, полученных в порядке возмещения время, причинённого окружающей среде", — говорится в документе.
При этом оговаривается, что собственно создание нацпарков и заказников будет осуществлено за счёт средств, предусмотренных Минприроды России в федеральном бюджете —2018 на развитие особо охраняемых природных территорий.
"С учётом состоявшегося обсуждения считать разногласия между Минприроды России и Минфином России по вопросу финансового обеспечения создания и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения урегулированными", — уточняется в протоколе.
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