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Мэй намерена потратить £61,4 млн на ликвидацию пластика
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Мэй намерена потратить £61,4 млн на ликвидацию пластика 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о создании фонда по борьбе с загрязнением океанов пластиком, сообщает SkyNews.
На исследования и ликвидацию отходов планируется потратить £61,4 млн Четыре государства Британского содружества — Шри-Ланка, Новая Зеландия, Гана и Вануату поддержали эту инициативу.
Уточняется, что £25 млн из фонда будут использованы, чтобы помочь исследователям изучить проблему пластика в океане с научной, экономической и социальной точки зрения.
Еще £20 млн направят на борьбу с пластмассой и другим загрязнением окружающей среды, происходящем при производстве в развивающихся странах, и предотвращение его попадания в океаны.
Оставшиеся £16,4 млн будут направлены на улучшение управления отходами на национальном и городском уровне.
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