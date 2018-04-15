Мэй намерена потратить £61,4 млн на ликвидацию пластика

Новая Зеландия, Гана и На исследования и ликвидацию отходов планируется потратить £61,4 млн Четыре государства Британского содружества — Шри-Ланка Вануату поддержали эту инициативу.

Уточняется, что £25 млн из фонда будут использованы, чтобы помочь исследователям изучить проблему пластика в океане с научной, экономической и социальной точки зрения.

Еще £20 млн направят на борьбу с пластмассой и другим загрязнением окружающей среды, происходящем при производстве в развивающихся странах, и предотвращение его попадания в океаны.

Оставшиеся £16,4 млн будут направлены на улучшение управления отходами на национальном и городском уровне.