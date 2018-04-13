Эксперты: отсутствие сортировки мусора не позволяет развивать переработку отходов

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Отсутствие системы сортировки мусора в РФ сдерживает рост переработки отходов. Внедрение этой системы приведет к росту переработки, а также поможет снизить количество подлежащего захоронению мусора, сообщила в пятницу менеджер по охране окружающей среды компании «Tetra Pak» в России и Белоруссии Ольга Иванова на круглом столе «Мусор: уничтожаемый доход» в рамках Красноярского экономического форума.

"Сейчас рост переработки сдерживается отсутствием раздельного сбора. Введение дуального сбора (мусора) позволит снизить количество того, что идет на полигоны, и увеличить переработку. На данный момент около 3-5% идут на переработку, остальные идут либо на полигоны, либо на сжигание. Разделение отходов на два потока позволит в 5-10 раз объем сортируемого вторсырья, 95% населения готово сортировать мусор", — сказала она.

Генеральный директор компании «Точка сбора», которая занимается раздельным сбором мусора, Игорь Бабанин добавил, что внедрение этой системы помогает снизить объем и стоимость захоронения отходов по сравнению с несортированным мусором. С ним согласен и вице-президент НП «Опора» Юрий Рябичев, который отмечает снижение количества отходов для захоронения. «Самая современная система обработки отходов — раздельный сбор мусора у источника и автоматизированный сортировочный завод, и это одна из самых дешевых технологий», — сказал он.

Однако некоторые эксперты считают, что сортировка мусора экономически нецелесообразна. «Раздельный сбор мусора с экономической точки зрения бессмысленен. Мы смогли локализовать в России 14 технологий по переработке разных отходов, с помощью программ Минпромторга РФ планируем поддержать эти направления в России», — отметил первый заместитель генерального директора «Агентства по технологическому развитию» Вадим Куликов

Эксперты отмечают, что в некоторых регионах стоит сжигать мусор, а не сортировать его. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров подчеркнул, что сжигание мусора в арктических регионах снизит затраты на обеспечение населения энергией.

"Мы предлагаем учитывать проекты, основанные на переработке и сжигания мусора. Например, Бурятия входит в центральную экологическую зону Байкала, поэтому строительство полигонов для региона является большой проблемой. Мы решили, что 10 тыс. тонн мусора в год будем сжигать для последующей выработки тепла и электрической энергии. Сделали проект, и немецкие инвесторы готовы вложить 1,8 млрд рублей", — сказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Козлов

Меньше отходов

Наряду с необходимостью сортировать или сжигать мусор эксперты считают, что надо бороться с количеством производимых отходов. Координатор токсической программы «Гринпис России» Алексей Киселев предлагает активно внедрять в стране циркулярную экономику. «Прежде, чем срубить ель, мы должны знать, что будем делать, что производить, как чинить, перерабатывать и так далее. Мы предлагаем брать вещи на прокат, делать многоразовые вещи, например, бахилы, и тогда количество выбрасываемого уменьшится в разы», — сказал он.