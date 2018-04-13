Пост мониторинга воздуха позволил определить два предприятия в Тутаеве, которые могут быть источниками выбросов в атмосферу

Данные мониторинга состояния воздуха, полученные мобильным комплексом ГПБУ «Мосэкомониторинг», проанализированы специалистами департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области во взаимодействии с администрацией Тутаевского муниципального района.

Тутаеве. Комплекс установлен в районе домов №66 и 68 по улице Розы Люксембург

— Работа поста контроля атмосферного воздуха позволила получить сведения по увеличению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и направлению ветра. На основе этих данных, с учетом режима работы предприятий промзоны города Тутаева, а также сведений государственного реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду был проведен комплексный анализ, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков . — В результате установлены хозяйствующие субъекты, которые могли стать источниками выбросов загрязняющих веществ и неприятного запаха в районе жилой застройки.

Из 20 предприятий в промзоне Тутаева отобраны два. По итогам рассмотрения полученных данных Волжской межрайонной природоохранной прокуратурой согласовано проведение на этих объектах внеплановых проверок.

— Проверки проводятся сотрудниками департамента с привлечением аккредитованной лаборатории в ночное время, с учетом технологического цикла предприятий, — пояснил заместитель председателя комитета государственного экологического надзора Владимир Сафонов. — Специалисты берут пробы воздуха на источниках выбросов предприятий. Также производятся замеры концентрации загрязняющих веществ на границе жилой застройки, в районе расположения поста мониторинга. Результаты анализа отобранных проб позволят оценить влияние проверяемых предприятий на состояние атмосферного воздуха.

Проверки предприятий завершатся 3 мая. После этого будет определен источник загрязнения воздуха и приняты соответствующие меры к нарушителю природоохранного законодательства.

Справка

В течение нескольких лет в адрес Правительства области поступало большое количество обращений жителей Тутаева о загрязнении атмосферного воздуха и неприятном запахе на границе жилого сектора и промзоны.

Многочисленные выездные проверки и отборы проб промышленных выбросов в атмосферу, проводимые с 2014 года региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования, фиксировали превышение нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Нарушители привлекались к административной ответственности. Однако отбор проб производился в разовом режиме и не позволял объективно оценить изменение экологической обстановки в целом.

Для решения этой задачи благодаря договоренности между правительствами Ярославской области и Москвы на границе жилой застройки и промышленной зоны Тутаева в феврале 2018 года в качестве эксперимента была установлена автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха в мобильной модификации.

Мобильный комплекс осуществляет непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха в круглосуточном режиме каждые 20 минут. Фиксируются концентрации основных загрязняющих веществ — это оксиды углерода, азота, серы, сероводород, метан, а также общее содержание углеводородов, содержание пыли. Передача измерений осуществляется в информационно-аналитический центр в режиме реального времени.