Рекультивация всех свалок в России потребует около 1 трлн рублей

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Ликвидация экологического ущерба и рекультивация всех свалок в РФ будет стоить более 1 трлн рублей, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

"Если мы возьмем все свалки России — и легальные, и нелегальные, а нелегальных больше,

то у нас на рекультивацию и ликвидацию экологического ущерба абсолютно полную уйдет больше 1 трлн рублей", — сказал Иванов. Даже на рекультивацию одного полигона уходит не один год, добавил он. «Рекультивировать полигон полностью, такой, как Кучино, который по распоряжению президента был закрыт, — на это уйдет несколько лет и около 6 млрд рублей», — отметил он.