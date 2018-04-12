Рекультивация всех свалок в России потребует около 1 трлн рублей 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ликвидация экологического ущерба и рекультивация всех свалок в РФ будет стоить более 1 трлн рублей, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Если мы возьмем все свалки России — и легальные, и нелегальные, а нелегальных больше,
то у нас на рекультивацию и ликвидацию экологического ущерба абсолютно полную уйдет больше 1 трлн рублей", — сказал Иванов. Даже на рекультивацию одного полигона уходит не один год, добавил он. «Рекультивировать полигон полностью, такой, как Кучино, который по распоряжению президента был закрыт, — на это уйдет несколько лет и около 6 млрд рублей», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Министерство природных ресурсов и экологии РФ реализует в 2018 году 26 проектов по ликвидации накопленного экологического вреда в 12 регионах России. На эти проекты из федерального бюджета было заложено более 2,7 млрд рублей.
В рамках проекта будет проведена «генеральная уборка» свалки «Черная дыра» в Нижегородской области, где размещаются отходы бывшего производства «Оргстекло». Предусмотрена рекультивация полигонов «Кучино», «Быково», «Каширский», "Электросталь" в Подмосковье, полигона ТБО в Калининграде, полигонов ТБО в Чебоксарах и других объектов.