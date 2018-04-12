Площадку на Шуваловском канале в Нижнем Новгороде начнут очищать до конца недели

Очистка площадки на Шуваловском канале в Ленинском районе Нижнего Новгорода начнется до конца недели.

Арсений Дряхлов. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом стало известно 12 апреля, в четверг, в ходе выездного совещания по вопросу ликвидации свалки отходов, которое провел министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Как рассказали министру представители администрации Нижнего Новгорода, до конца недели специализированная организация, имеющая лицензию на работу с отходами I-IV класса опасности, начнет вывозить с площадки отходы и утилизировать в соответствии с законодательством, в зависимости от их класса опасности. На ликвидацию последствий, транспортировку и утилизацию отходов из резервного фонда выделено 4, 389 млн рублей.

Следует отметить, что арендатор принадлежащего муниципалитету земельного участка — ООО «Фарбе-Дзержинск» — был привлечен к ответственности за размещение отходов на этой площадке еще в 2016 году. Так как компания-арендатор уклонялась от исполнения своих обязательств по очистке площадки, федеральной Службой судебных приставов по Нижегородской области в отношении нее возбуждены исполнительные производства.

Ранее сообщалось, что Шуваловская свалка опять горит в Нижнем Новгороде.