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Львицу и львенка, найденных в Москве, могут передать в зоопарк Хакасии
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Львицу и львенка, найденных в Москве, могут передать в зоопарк Хакасии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Департамент природопользования Москвы изучает предложение зоопарка Хакасии о передаче им африканских львов, найденных в столице, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Кульбачевский.
Речь идёт о львёнке Лемике, найденном в промзоне Бирюлёво, и львице, изъятой полицией из одного из столичных кафе.
"Нам нужно побольше собрать информации про зоопарк. Если наши специалисты найдут подтверждение тому, что объекты сертифицированы и там есть специалисты, которые могут за ними ухаживать, за дикими кошками и львами в частности, мы обязательно их им передадим, почему бы и нет", — сказал Кульбачевский.
В письме директора республиканского зоопарка Геннадия Лагутко, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, уточняется, что львов дирекция зоопарка увидела в сюжете программы «Доброе утро» Первого канала о Центре реабилитации диких животных, подведомственном департаменту.
"В нашем зоопарке созданы комфортные условия для содержания львов, нами были построены новые современные вольеры", — пишет директор зоопарка в обращении ведомству.
По его словам, зоопарк был образован в 1972 году и на сегодняшний день в его коллекции имеется 163 вида животных, из которых 53 внесены в Красные книги различного ранга.
"В нашей коллекции имеется лев африканский возрастом 22 года, поэтому, к сожалению, он уже не имеет экспозиционный внешний вид. Для пополнения коллекции нам необходима пара львов", — отметил Лагутко.
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