Четырех незаконно вывезенных из Вьетнама макак передадут зоопарку Саранска

В марте 2017 года в столичном аэропорту Домодедово у жительницы Узбекситана, которая летела из Вьетнама , изъяли 15 обезьян. Четырех из них направят в зоопарк Саранска , сообщает пресс-служба департамента природопользования Москвы

Документов на животных у женщины не было. Обезьяны находились в пластмассовых перевозках внутри картонных коробок. У них не было пищи и воды. Кроме того, животным не хватало воздуха, они мерзли, были истощены. Часть из них спасти не удалось, выживших передали в центр передержки диких животных под Яхромой. Все они самцы — детеныши яванской макаки, которая охраняется международной конвенцией СИТЕС.

«Подобные случаи, когда животных в ужасных условиях незаконно привозят из других стран — не редкость. При этом многие из животных погибают уже по дороге. Чтобы полностью искоренить этот незаконный оборот редких животных, необходимо, чтобы люди осознали, что спрос на экзотических животных рождает предложение, и перестали покупать таких животных, особенно на черном рынке, через интернет», — говорит руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский

Фото: ya.clan.su