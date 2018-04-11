Ещё
Четырех незаконно вывезенных из Вьетнама макак передадут зоопарку Саранска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США подняли в воздух самолет "судного дня"
США подняли в воздух самолет "судного дня"

Четырех незаконно вывезенных из Вьетнама макак передадут зоопарку Саранска 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В марте 2017 года в столичном аэропорту Домодедово у жительницы Узбекситана, которая летела из Вьетнама, изъяли 15 обезьян. Четырех из них направят в зоопарк Саранска, сообщает пресс-служба департамента природопользования Москвы.
Документов на животных у женщины не было. Обезьяны находились в пластмассовых перевозках внутри картонных коробок. У них не было пищи и воды. Кроме того, животным не хватало воздуха, они мерзли, были истощены. Часть из них спасти не удалось, выживших передали в центр передержки диких животных под Яхромой. Все они самцы — детеныши яванской макаки, которая охраняется международной конвенцией СИТЕС.
«Подобные случаи, когда животных в ужасных условиях незаконно привозят из других стран — не редкость. При этом многие из животных погибают уже по дороге. Чтобы полностью искоренить этот незаконный оборот редких животных, необходимо, чтобы люди осознали, что спрос на экзотических животных рождает предложение, и перестали покупать таких животных, особенно на черном рынке, через интернет», — говорит руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Фото: ya.clan.su
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В партии «Зеленые» произошел раскол по выбору кандидата в мэры Москвы «Экологические проверки должны учитывать и интересы граждан, и интересы предприятий» «Федеральное законодательство начинает разворачиваться». Мусорные проблемы в России обратят в прибыль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России738
США подняли в воздух самолет «судного дня»201
Рынок отреагировал на заявление Трампа135
Захарова сделала Трампу ответное предложение81
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии395
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение