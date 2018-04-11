Изъятые сотрудниками аэропорта Домодедово яванские макаки отправятся жить в зоопарк Саранска

В настоящее время обезьяны находятся в центре передержки диких животных.

В четверг, 12 апреля, саранскому зоопарку передадут четырех яванских макак, которые были изъяты на таможне в аэропорту Домодедово

Руководитель московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что незаконная перевозка животных из других стран — не редкость, добавив, что многие из них погибают уже по дороге.

— Мы сотрудничаем с органами таможни, полицией, общественными экологическими организациями для того, чтобы пресекать подобные случаи. Но для того, чтобы полностью искоренить этот незаконный оборот редких животных, необходимо, чтобы люди осознали, что спрос на экзотических животных рождает предложение, перестали покупать таких животных, особенно на черном рынке, через интернет, — подчеркнул он.

По данным ведомства, в марте 2017 года таможня аэропорта Домодедово изъяла у гражданки Узбекистана 15 обезьян. Она перевозила их из Вьетнама без обязательных документов. При транспортировке животным были не доступны вода, пища и воздух, который лишь в малых количествах поступал в пластмассовые перевозки. Часть из них погибли. Все обезьяны оказались детенышами яванской макаки, которая охраняется международной конвенцией СИТЕС, передает агентство городских новостей «Москва»

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