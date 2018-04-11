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Локомотивы поедут на топливе из отходов
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Локомотивы поедут на топливе из отходов 

РЖД-Партнер 3 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
А в качестве альтернативного источника энергии на заседании Научно-производственного совета НП «ОПЖТ» ученые предложили универсальное синтетическое моторное топливо. Как объяснил Дмитрий Онищенко, директор НОЦ МВТУ имени Баумана, его можно производить из нефти, газа, угля, торфа и твердых бытовых отходов. Способ переработки на моторное топливо ТБО разрабатывался вместе с Курчатовским институтом. Он весьма перспективен, ведь только Москва каждый год отправляет на полигоны до 12 млн тонн твердых бытовых отходов. По словам Дмитрия Онищенко, себестоимость такого синтетического топлива на 200% ниже традиционного дизтоплива.
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