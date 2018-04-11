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Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн призвал к обеспечению баланса между развитием и охраной природных ресурсов
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Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн призвал к обеспечению баланса между развитием и охраной природных ресурсов 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Хань Чжэн, который также является членом ПК Политбюро ЦК КПК, заявил об этом во время инспектирования нового Министерства природных ресурсов.
Он считает, что необходимо с умом подойти к формированию внутренних структур министерства и комплектованию штата, чтобы наилучшим образом обеспечить охрану, восстановление и управление природными ресурсами.
Министерство природных ресурсов было сформировано в ходе недавней массовой реорганизации китайского правительства. Оно было создано для осуществления надзора за развитием и охраной природных ресурсов, а также для разработки и внедрения системы территориального планирования. -0-
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