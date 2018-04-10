На Тамани может появиться Общественный экологический совет

С идей создания выступили участники заседания рабочей группы «Экологический контроль», которая прошла на Тамани на площадке группы компаний «ЭФКО»

В заседании рабочей группы приняли участие руководство компании, представители администрации района, Таманского сельского поселения, Совета депутатов Таманского и Новотамансого поселений, Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и местные экологи.

Алексей Пухальский, эколог предприятия, подчеркнул, что в 2017 году на территории морского порта Тамань не было зафиксировано ни одного технологического инцидента. За истекшей период компания реализовала целый ряд природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду деятельности группы. Среди них — проведение регулярного производственного экологического мониторинга, организация дифференцированного сбора и сдачи отходов, нормирование в области охраны окружающей среды.

Завод компании работает по технологии нулевого сброса, что исключает попадание отходов производства в окружающую среду. Вода, используемая в производстве, проходит около десяти стадий очистки, в том числе с помощью специальных бактерий. По результатам контроля морской воды отклонений от предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Участники рабочей группы высоко оценили работу компании «ЭФКО» в области реализации политики обеспечения экологической устойчивости предприятия.

Обсудили и вопрос укрепления береговой полосы в районе поселка Волна, который подняла эколог Екатерина Чеботарева. Итогом его обсуждения стала инициатива создания Общественного экологического Совета при главе Темрюксого района.

По мнению участников заседания, деятельность Совета поможет решить острые вопросы поселений в области экологии, станет примером развития механизмов гражданского участия в решении экологических проблем местного значения. Кроме того поможет власти на местах в решении вопросов экологической безопасности, охраны окружающей среды и природопользования Таманского полуострова, создаст условия открытости деятельности органов местного самоуправления и организаций, а также будет способствовать выработке предложений по реализации экологической политике в регионе.