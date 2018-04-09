В Брейтовском районе запущен пилотный проект по оптимизации системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

На территории Брейтовского муниципального района запущен пилотный проект по оптимизации системы сбора и вывоза бытового мусора. Работа проводится Правительством Ярославской области совместно с инвестором в целях создания эффективной региональной системы управления твердыми коммунальными отходами.

— Специфика территории, включающей в основном частный сектор, требует особого подхода, — отметил глава Брейтовского муниципального района Андрей Перов . — До настоящего момента на территории села Брейтово вывоз мусора осуществлялся без организованного сбора в контейнеры и бункеры. Было очень много жалоб от населения, связанных c нерегулярностью процесса и постоянно появляющимися несанкционированными свалками. Совместно с инвестором в рамках пилотного проекта мы проработали схему размещения объектов для сбора отходов с учетом потребностей жителей. Теперь на улицах села порядок.

С начала апреля в рамках подрядного договора с управляющей компанией и районными организациями, осуществляющими сбор твердых коммунальных отходов, ООО «Хартия» установило 15 бункеров в частном секторе и 12 контейнеров у зданий учреждений. Все новые объекты — современного образца, что позволяет сократить уровень шума при погрузке в мусоровоз, легки в эксплуатации и прекрасно поддаются санитарной обработке.

— Контейнеры объемом 1,1 кубометра и бункеры вместимостью 8 кубометров оснащены крышками, которые не позволяют мусору разлетаться и намокать, а также предотвращают доступ животных и птиц, — рассказал менеджер ООО «Хартия», ОП «Брейтово» Александр Тишин. — Сразу после завершения таяния снега, когда грунт подсохнет, мы установим в селе контейнерные площадки современного образца. Всего в рамках пилотного проекта в селе запланировано оборудовать 40 мест вывоза твердых коммунальных отходов. Наши мусоровозы отвечают всем европейским стандартам производительности и экологичности. Отходы вывозятся на полигон Брейтовского района.

Сбор и вывоз отходов производится новыми машинами МАЗ, соответствующими требованиям «Евро-4», на которых, помимо системы ГЛОНАСС, установлены мощнейшие механизмы прессования отходов. Новая техника позволяет обеспечить тишину при сборе отходов и сократить количество выбросов в атмосферу при их транспортировке.

Подобные пилотные проекты уже успешно реализуются совместно с ООО «Хартия» в Угличе и Дзержинском районе Ярославля