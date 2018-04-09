Продолжается реализация комплекса мероприятий по восстановлению качественного водоснабжения населения Ростова

Продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение качественного водоснабжения населения в Ростове. Начиная с 6 апреля, когда в городскую диспетчерскую службу поступили первые обращения горожан по поводу ухудшения качества водопроводной воды, на районном и региональном уровне принят ряд мер по предотвращению попадания талых вод в реку Устье. Ситуация находится на постоянном контроле КЧС Ростовского МР и оперативного штаба, созданного в Правительстве Ярославской области

— Качество питьевой воды в городе Ростове находится на жестком контроле регионального Правительства, — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков . — Сотрудники нашего департамента совместно с природоохранной прокуратурой проводят проверку по факту загрязнения реки Устье. Контроль качества воды осуществляется в постоянном режиме не только южным, Ярославским водоканалом, но и специалистами департамента и Роспотребнадзора

Как сообщили в администрации Ростовского района, проведена работа по локализации источника загрязнения водных объектов и обеспечению населения качественной питьевой водой.