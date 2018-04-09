Ещё
Продолжается реализация комплекса мероприятий по восстановлению качественного водоснабжения населения Ростова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Продолжается реализация комплекса мероприятий по восстановлению качественного водоснабжения населения Ростова 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение качественного водоснабжения населения в Ростове. Начиная с 6 апреля, когда в городскую диспетчерскую службу поступили первые обращения горожан по поводу ухудшения качества водопроводной воды, на районном и региональном уровне принят ряд мер по предотвращению попадания талых вод в реку Устье. Ситуация находится на постоянном контроле КЧС Ростовского МР и оперативного штаба, созданного в Правительстве Ярославской области.
— Качество питьевой воды в городе Ростове находится на жестком контроле регионального Правительства, — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — Сотрудники нашего департамента совместно с природоохранной прокуратурой проводят проверку по факту загрязнения реки Устье. Контроль качества воды осуществляется в постоянном режиме не только южным, Ярославским водоканалом, но и специалистами департамента и Роспотребнадзора.
Как сообщили в администрации Ростовского района, проведена работа по локализации источника загрязнения водных объектов и обеспечению населения качественной питьевой водой.
— На сегодня реализован комплекс мероприятий не только по очистке питьевой воды от паводковых загрязнений, но и по промывке особо проблемных и загрязненных участков городского водовода, — отметил председатель КЧС Ростовского муниципального района Сергей Комлев.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
На полигоне «Скоково» прошла проверка соблюдения требований природоохранного законодательства Ярославский студент – разработчик инновационного асфальта принимает участие во всероссийском форуме «МИФ-2018» Паспорт проекта «Чистая Волга» утвержден на федеральном уровне
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул230
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй83
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»133
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия172
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина41
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение