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Росприроднадзор выявил 410 нарушений при проверке 13 морских портов
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Росприроднадзор выявил 410 нарушений при проверке 13 морских портов 

Rambler News Service 42 минуты назад
Росприроднадзор провел проверку 13 морских портов, в ходе которой были выявлены 410 нарушений требований природоохранного законодательства, размер штрафов составил около 40 млн руб. Об этом главе Минприроды России Сергею Донскому на совещании доложил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, сообщили в Минприроды.
Полную проверку соответствия требованиям природоохранного законодательства прошли порты: Зарубино, Де-Кастри, Анадырь, Беринговский, Певек, Тикси, Анапа, Оля, Севастополь, Ялта, Махачкала, Геленджик, Тамань.
По словам Донского, в Госдуму внесены подготовленные Минприроды изменения в КоАП РФ, ужесточающие административную ответственность за невыполнение предписаний об устранении ранее выявленных нарушений по результатам федерального экологического надзора — с 20 тыс. руб. до 300 тыс. руб.
Выявленные нарушения в основном касаются несоблюдения законодательства об экологической экспертизе, обращения с отходами производства и потребления, предотвращения и ликвидации разлива нефтепродуктов на морских акваториях. Наибольшую проблему, в связи с отсутствием аварийно-спасательных подразделений, испытывают морские порты в Республике Крым и морской порт Владивосток, отметили в Минприроды.
Также выявлены нарушения в области использования и охраны водных объектов, охраны атмосферного воздуха. «В результате проверок и мер административного воздействия Росприроднадзор добился от стивидоров морских портов принятия мер в области охраны атмосферного воздуха в части применения дополнительного оборудования пылеподавления перегружаемых грузов (Мурманск, Ванино)», — отметили в Минприроды.
Донской поручил руководителю Росприроднадзора держать ситуацию, связанную с нарушениями при открытой перевалке угля в портах, на постоянном контроле.
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