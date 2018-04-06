Росприроднадзор выявил 410 нарушений при проверке 13 морских портов

России Росприроднадзор провел проверку 13 морских портов, в ходе которой были выявлены 410 нарушений требований природоохранного законодательства, размер штрафов составил около 40 млн руб. Об этом главе Минприроды Сергею Донскому на совещании доложил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров , сообщили в Минприроды.

По словам Донского, в Госдуму внесены подготовленные Минприроды изменения в КоАП РФ, ужесточающие административную ответственность за невыполнение предписаний об устранении ранее выявленных нарушений по результатам федерального экологического надзора — с 20 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Выявленные нарушения в основном касаются несоблюдения законодательства об экологической экспертизе, обращения с отходами производства и потребления, предотвращения и ликвидации разлива нефтепродуктов на морских акваториях. Наибольшую проблему, в связи с отсутствием аварийно-спасательных подразделений, испытывают морские порты в Республике Крым и морской порт Владивосток , отметили в Минприроды.

Также выявлены нарушения в области использования и охраны водных объектов, охраны атмосферного воздуха. «В результате проверок и мер административного воздействия Росприроднадзор добился от стивидоров морских портов принятия мер в области охраны атмосферного воздуха в части применения дополнительного оборудования пылеподавления перегружаемых грузов ( Мурманск Ванино )», — отметили в Минприроды.

Донской поручил руководителю Росприроднадзора держать ситуацию, связанную с нарушениями при открытой перевалке угля в портах, на постоянном контроле.