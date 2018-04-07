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В МЧС заявили, что превышения концентрации вредных веществ в воде Кыштыма и Озерска нет
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В МЧС заявили, что превышения концентрации вредных веществ в воде Кыштыма и Озерска нет 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воде городов Кыштым и Озерск в Челябинской области не обнаружили. Об этом сообщили в субботу ТАСС в центре управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по региону.
"По результатам лабораторных исследований проб воды, взятых 06 апреля 2018 года на территории Кыштымского и Озерского городских округов, проведенных центром гигиены и эпидемиологии Челябинской области, превышения гигиенических нормативов выше ПДК не установлено", — отметили в центре.
Ранее сообщалось, что прокуратура Челябинской области организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что на очистных сооружениях города Кыштым обнаружили превышение вредных веществ. Местные власти заявляли, что очистные сооружения работают исправно.
По словам министра общественной безопасности области Евгения Савченко, в результате ежедневного мониторинга качества воды выяснилось, что до очистных сооружений Кыштыма обнаружили превышение вредных веществ. После очистных сооружений вредных веществ в воде не зафиксировали ни в Кыштыме, ни в Озерске. Сейчас создали рабочие группы для выяснения источника появления вредных веществ.
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