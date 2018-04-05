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В Южном Тушине весной высадят свыше полутора тысяч деревьев и кустарников
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В Южном Тушине весной высадят свыше полутора тысяч деревьев и кустарников 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Южном Тушине весной по 25 адресам планируют высадить 54 дерева и 1510 кустарников. Работы будут выполнены в рамках городской акции «Миллион деревьев». Об этом сообщила заместитель директора по вопросам благоустройства ГБУ «Жилищник района Южное Тушино» Мария Федотовских.
— Адресный перечень сформирован по результатам голосования на портале «Активный гражданин», — отметила Мария Федотовских. — Дополнительно поданы заявки в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы на посадку в осенний период 110 деревьев и 5890 кустарников по 21 адресу.
Напомним, в 2017 году в Южном Тушине в рамках акции «Миллион деревьев» было высажено 42 дерева и 6545 кустарников.
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