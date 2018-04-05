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Для 1 из районов Волгоградской области разработают экологическую программу
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Для 1 из районов Волгоградской области разработают экологическую программу 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Вопросы социально-экономического развития Светлоярского района Волгоградской области обсудили в ходе выездного совещания, которое провел 4 апреля председатель регионального комитета финансов Александр Дорждеев.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, свои предложения по развитию территории внесли более 100 светлоярцев. Отдельным блоком рассматривались экологические проблемы. Было отмечено, что работа в этом направлении уже начата, решаются задачи по снижению техногенного воздействия на окружающую среду промышленных предприятий, идет ликвидация пруда-накопителя отходов нефтепроизводства у рабочего поселка Светлый Яр. Вблизи районного центра реконструируется лесной питомник, где выращено 70 000 сеянцев ясеня. Деревья в этом году будут высажены в районе Светлого Яра и Цацы.
Отметим, на совещании было принято решение о создании отдельной экологической программы, которую разработают вместе жители района и ученые.
Добавим, в настоящее время на этой территории реализуется 14 инвестпроектов. В 2017 году доходы консолидированного бюджета Светлоярского района составили 774,1 миллиона рублей.
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