Страны Латинской Америки и Карибского бассейна подписали соглашение о доступе к экологической информации

Представители 24-х стран Латинской Америки и Карибского бассейна подписали первое в своем роде соглашение о защите прав граждан на доступ к информации и участие в процессах принятия решений в области экологии и защиты окружающей среды (Escazú Agreement). Соответствующие переговоры прошли в городе Эскасу, Коста-Рика

Первые шаги были предприняты в 2012 года, когда первые 10 стран официально сообщили о своей приверженности принципам демократии в сфере экологии.

В настоящее время правительства должны ратифицировать соглашение, чтобы документ, подписанный в Коста-Рике, мог привести к конкретным действиям по защите экологических прав граждан.