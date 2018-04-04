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Страны Латинской Америки и Карибского бассейна подписали соглашение о доступе к экологической информации
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Страны Латинской Америки и Карибского бассейна подписали соглашение о доступе к экологической информации 

Open.gov.ru 2 часа назад
Фото: Open.gov.ru
Представители 24-х стран Латинской Америки и Карибского бассейна подписали первое в своем роде соглашение о защите прав граждан на доступ к информации и участие в процессах принятия решений в области экологии и защиты окружающей среды (Escazú Agreement). Соответствующие переговоры прошли в городе Эскасу, Коста-Рика.
Первые шаги были предприняты в 2012 года, когда первые 10 стран официально сообщили о своей приверженности принципам демократии в сфере экологии.
В настоящее время правительства должны ратифицировать соглашение, чтобы документ, подписанный в Коста-Рике, мог привести к конкретным действиям по защите экологических прав граждан.
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