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В Минприроды заявили, что следить за выбросами на свалках — не их обязанность
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В Минприроды заявили, что следить за выбросами на свалках — не их обязанность 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Участники встречи, на которую были приглашены представители Минприроды, крупного бизнеса, рассмотрели вопрос об установке автоматических приборов учета выбросов и сбросов предприятий-загрязнителей, передает корреспондент «ФедералПресс».
Соответствующий законопроект был внесен правительством РФ в Государственную Думу и готовится к первому чтению.
«Мы добивались внесения этого законопроекта очень последовательно и настойчиво, у нас проходили серьезные диалоги с Министерством природы. Это важный законопроект для целого ряда регионов, в соответствии с которым на трубы крупных предприятий-загрязнителей должны быть поставлены автоматические приборы учета, которые будут фиксировать концентрацию вредных веществ в выбросах и сбросах предприятий», — отметил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В ближайшее время такими счетчиками будут оснащены 300 крупнейших предприятий России. Данные о выбросах будут передаваться в Росприроднадзор в онлайн-режиме.
Заместитель председателя комитета по экологии Николай Валуев поинтересовался у представителей Минприроды насчет возможности использования подобных датчиков на свалках и полигонах. В свете событий в Волоколамске такая технология была бы актуальной. Однако представители ведомства заявили, что следить за выбросами на свалках — не их обязанность.
«Полигоны — это часть градостроительной деятельности субъектов России. Тут Минприроды с учетом своих полномочий не может осуществлять мониторинг выбросов. На свалках состав веществ такой, который регулирует Роспотребнадзор. Экологический надзор отнесен к полномочиям Московской области», — отметил представитель Минприроды Андрей Колодкин.
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