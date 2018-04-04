Минэкологии Подмосковья не выявило разлива фильтрата с коломенского полигона «Воловичи»

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области не обнаружили разлива опасной жидкости — фильтрата с полигона бытовых отходов «Воловичи» в Коломенском городском округе Подмосковья, объект работает в штатном режиме, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Не соблюдаются интервалы при отсыпке тела полигона грунтами, выявлено складирование утильных автопокрышек на теле полигона. В ходе

выездных проверок разливов фильтрата наши инспекторы не обнаружили. Ситуация на полигоне нормальная, объект эксплуатируется в штатном режиме", — сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов , слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в РБК сообщили о разливе фильтрата, образующегося при гниении отходов на полигонах бытового мусора с «Воловичей».

"Воловичи" — один из пяти полигонов в Подмосковье, старые отработанные части которых будут закрыты и рекультивированы и при которых откроются новые современные карты. Согласно документам минэкологии Подмосковья, новая часть коломенской свалки будет принимать до 500 тыс. тонн отходов в год с 2019 года.