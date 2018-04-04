«Наша задача — создать инфраструктуру». Александр Коган анонсировал строительство 10 мусороперерабатывающих комплексов

Глава министерства экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявил, что всего будет построено десять мусороперерабатывающих комплексов. По его словам, на строительство заводов уйдет полтора года после заключения всех контрактов. Министр отметил, что этого будет достаточно для переработки всех отходов.

Он также заявил, что задача ведомства — создать инфраструктуру и быть «максимально открытыми».

2018 год будет переходным, очень сложным. У нас с одной стороны строится инфраструктура, с другой мы должны приводить в порядок то, что у нас сейчас существует

— Александр Коган.

Ранее стало известно, что более 10 компаний подали заявку на конкурс по отбору регионального оператора по обращению с отходами в Подмосковье. Об этом заявил министр экологии и природопользования региона Александр Коган. В условиях конкурса четко прописано, что строительства полигонов больше не будет — их заменят на мусороперерабатывающие комплексы.