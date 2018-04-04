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Минпромторг к 10 апреля подготовит план стратегии по управлению отходами
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Минпромторг к 10 апреля подготовит план стратегии по управлению отходами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минпромторг РФ намерен до 10 апреля завершить разработку плана реализации стратегии развития промышленности по управлению отходами, сообщил руководитель центра «Управление отходами и вторичными ресурсами» министерства Владимир Марьев.
rightВ январе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал разработанную Минпромторгом «Стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления до 2030 года». Документ должен помочь создать в РФ отрасль управления отходами и ее научно-технологическую базу.
По словам Марьева, для проработки плана реализации стратегии была создана рабочая группа в составе 110 человек. Порядка 500 организациям были разосланы письма с просьбой направлять свои предложения и замечания, получено свыше 80 откликов, однако не все они будут учтены в плане, отметил он.
"До 10 числа (апреля — ред.) завершим работу над первой итерацией этого плана", — сказал Марьев в ходе выступления на конференции "Ведомостей" по экологической модернизации производственно-промышленого сектора экономики РФ.
Затем план будет направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти. После согласования, которое по ожиданиям Минпромторга, может занять около месяца, план будет доработан. Полностью подготовить план планируется к июню.
Ежегодно российская энергетика производит миллионны тонн золошлаковых отходов и лишь часть из них подлежит переработке. Основная же масса годами хранится в золоотвалах. Сегодня объем отходов теплоэнергетики в России, по данным Комитета по энергетике Госдумы РФ, достигает порядка 1,5 миллиарда тонн, а площадь золоотвалов превысила 20 тысяч гектаров.
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