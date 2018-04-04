Коган: систему раздельного сбора мусора введут во второй половине 2018 года

right"Мы сейчас готовим полностью нормативную базу… Крупномасштабное внедрение со второго полугодия начнется по всей территории Московской области", — сказал Коган на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он рассказал, что планируется установка трех типов контейнеров: для «сухого» и «мокрого» мусора, а также для опасных отходов — батареек, лампочек.

В конце марта губернатор Московской области Андрей Воробьев дал критическую оценку организации раздельного сбора мусора в регионе, назвав его «громыханием в воздухе» и отметив, что реально раздельный сбор в настоящее время осуществляется только в двух муниципалитетах — «на оценку „хорошо“ в Мытищах и на оценку „неплохо“ в Дубне».

По его словам, в Подмосковье должны быть приняты региональные законы, которые позволят ввести полноценную систему раздельного сбора мусора.