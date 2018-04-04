Ещё
Коган: систему раздельного сбора мусора введут во второй половине 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коган: систему раздельного сбора мусора введут во второй половине 2018 года 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Крупномасштабное внедрение системы раздельного сбора мусора начнется в Подмосковье во второй половине этого года, рассказал министр экологии региона Александр Коган.
right"Мы сейчас готовим полностью нормативную базу… Крупномасштабное внедрение со второго полугодия начнется по всей территории Московской области", — сказал Коган на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Он рассказал, что планируется установка трех типов контейнеров: для «сухого» и «мокрого» мусора, а также для опасных отходов — батареек, лампочек.
В конце марта губернатор Московской области Андрей Воробьев дал критическую оценку организации раздельного сбора мусора в регионе, назвав его «громыханием в воздухе» и отметив, что реально раздельный сбор в настоящее время осуществляется только в двух муниципалитетах — «на оценку „хорошо“ в Мытищах и на оценку „неплохо“ в Дубне».
По его словам, в Подмосковье должны быть приняты региональные законы, которые позволят ввести полноценную систему раздельного сбора мусора.
Ранее сообщалось, что Подмосковье вошло в число пилотных регионов России, где в экспериментальном порядке в 13 городах введен раздельный сбор мусора с приоритетом переработки над захоронением. Планируется, что до конца 2018 года каждая вторая контейнерная площадка в Московской области будет оборудована баками для раздельного сбора отходов.
РИА Новости: последние новости
"Уралсиб" открыл дополнительный офис в Москве "Альянс зеленых" проведет праймериз на выборы мэра Москвы ГД приняла в первом чтении законопроект об восстановлении вырубленных лесов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»160
Япония заявила протест России81
Бориса Джонсона поймали на лжи о России198
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин135
Шойгу предупредил о новой угрозе259
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение