Ещё
Администрация Владимирской области не ведет переговоры о ввозе столичного мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Администрация Владимирской области не ведет переговоры о ввозе столичного мусора 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИМИР, 3 апреля. /ТАСС/. Администрация Владимирской области не ведет переговоров с властями Москвы и Московской области о захоронении отходов на своей территории, сообщила во вторник журналистам первый вице-губернатор Владимирской области Лидия Смолина.
"Ни с кем из органов представительной власти [Владимирской области] ни Москва, ни Московская область не ведет никаких переговоров на сегодня о захоронении на территории области отходов из данных регионов. Департамент ЖКХ правительства Москвы и департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области подписали соглашение в 2016 году об обмене информацией — это все, что у нас есть", — сказала она, добавив, что в 2017 и 2018 году «официально на территорию области не завозятся отходы из Москвы и Московской области». Она отметила, что утвержденная схема по обращению с отходами во Владимирской области не предусматривает прием мусора из других регионов.
Объем неофициально ввозимого на территорию области столичного мусора первый вице-губернатор не уточнила.
Как сообщалось ранее, до середины февраля 2018 года в регионе обсуждалась инициатива строительства мусороперерабатывающего завода в Киржачском районе, недалеко от границы с Московской областью. Согласно планам инвестора, годовая мощность предприятия должна была составлять до 150 тыс. тонн отходов в год (это в четыре раза меньше мощности подмосковного «Кучино»), при этом 100 тыс. тонн мусора предполагалось ввозить из Москвы, и лишь треть объемов — с территории Владимирской области. Позднее пресс-служба владельца земельного участка, где планировалось построить предприятие, сообщила об отказе стратегического инвестора участвовать в реализации проекта.
ТАСС: последние новости
Загрязняющие атмосферу выбросы в Бурятии сократились на 17% за пять лет Матвиенко: ликвидация крупной свалки вернет Кисловодску 4 га земли и улучшит экологию Профильный комитет Госдумы дал оценку девятому общественному форуму "Экология"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам195
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом96
Малышева вызвала гнев телезрителей91
Названа причина развития особо злостного рака1
Сложный тест про изделие №213
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение