ОНФ просит Генпрокуратуру и МВД помочь спасти бор возле Телецкого озера

МВД и НОВОСИБИРСК , 3 апр — РИА Новости . Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в Генпрокуратуру Россельхознадзор с просьбой защитить от вырубки сосновый бор, являющийся частью природной системы Телецкого озера на Алтае , говорится во вторник в сообщении ОНФ.

Николая Будуева. "Мы вынуждены констатировать, что в Республике Алтай уничтожается сосновый бор, напрямую примыкающий к уникальному пригодному объекту — озеру Телецкому. Вырубается все, в том числе реликтовые деревья, которые защищают нерестилища ценных промысловых рыб, выполняющие водоохранные и защитные функции. Нам известно, что сейчас уже спилено порядка 10 тысяч кубометров отборного леса", — приводятся в сообщении слова координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы

По его словам, формальной причиной для вырубки бора стало то, что кадастровая палата выдала два свидетельства на один и тот же участок министерству природных ресурсов республики Алтай и одновременно местному предпринимателю по одному из которых на участке есть лес, а по другому — нет. В итоге, как утверждает депутат, на участках, занятых лесами, началась бесконтрольная вырубка, которую предприниматель аргументирует «расчисткой» для сельхозпроизводства.

В свою очередь, в пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что сейчас для предотвращения дальнейшей вырубки леса по поручению главы республики Алтай проводится работа по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения — памятника природы «Турочакский». Создание ООПТ было поддержано на общественных слушаниях 27 марта.

"В настоящее время рубка леса не ведется — на нее наложен судебный запрет, за соблюдением которого следят правоохранительные органы", — добавил собеседник агентства.

Создание особо охраняемой природной территории позволит запретить здесь хозяйственную деятельность, ведущую к уничтожению и нарушению природных лесных экосистем, в частности, предотвратить вырубку лесов на землях сельскохозяйственного назначения, к которым относится эта территория, уточнили в пресс-службе.