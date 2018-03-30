Тема мусора в Рязанской области находится на личном контроле губернатора. Об этом 30 марта на пресс-конференции сказал глава региона Николай Любимов.
По словам Любимова, проблема утилизации и переработки мусора является крайне тяжелой для всех регионов страны, и на местном уровне ее не решить, необходимо корректировать федеральное законодательство.
В Рязанской области в настоящее время утверждены территориальная схема обращения с отходами и положение о выборе регионального оператора.
«Это должна быть государственная, а не частная организация для того, чтобы мы могли контролировать многие моменты, чтобы нам не привезли мусор, на который мы не рассчитываем», — подчеркнул губернатор.
Отвечая на вопрос об опасениях жителей о ввозе в Рязанскую область твердых бытовых отходов из Подмосковья, Любимов сообщил, что никаких договоренностей с властями Москвы и Московской области нет.
«Нет никаких соглашений и договоренностей с Москвой и Московской областью, ни письменных, ни устных, по поводу привоза к нам мусора, — сказал губернатор. — Эту ситуацию мы контролируем совместно с минприроды области и Роспотребнадзором. Но если такие факты будут, надо сразу реагировать и их пресекать».