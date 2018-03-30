Ещё
«Норникель» направит 180 миллионов рублей на поддержку экологических проектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Норникель» направит 180 миллионов рублей на поддержку экологических проектов 

Lenta.ru 10 минут назад
Фото: Lenta.ru
Компания «Норникель» планирует выделить 170-180 миллионов рублей на развитие научно-технической базы четырех российских заповедников и заказников, а также поддержку общественных, волонтерских и образовательных экологических программ в 2018 году. Об этом сообщила ТАСС вице-президент компании Елена Безденежных.
«На 2018 год предусмотрена поддержка волонтерских движений, международных, общественных и образовательных программ, а также программа по модернизации научной базы на территории заказника «Реликтовые дубы» в Забайкалье, заповедников «Пасвик» и «Лапландский» в Мурманской области и «Таймырский» в Красноярском крае, чтобы способствовать изучению этих заказников и обмену информацией между ними. На эти цели мы потратим около 170-180 миллионов рублей», — сказала Безденежных.
Она также сообщила, что «Норникель» планирует вложить в экологические проекты порядка 250 миллиардов рублей до 2023 года. По ее словам, эти меры позволят сократить выбросы в воздух с предприятий компании на 75 процентов к 2023 году.
В тот же день, 30 марта, Министерство природных ресурсов и экологии России отметило достижения «Норникеля» в экологической сфере. Вице-президент компании Елена Безденежных получила ведомственную награду за личный вклад в охрану окружающей среды. Награждение состоялось на заседании коллегии министерства, посвященном, в том числе, подведению итогов Года экологии.
В работе коллегии приняли участие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.
Как отметила Елена Безденежных, награда является оценкой работы всего коллектива «Норникеля». «Уверена, что заявленные нами планы по реализации экологической программы компании воплотятся в жизнь. Мы продолжим сотрудничество с Минприроды по самому широкому кругу вопросов — от законопроектной деятельности до проведения различных экологических мероприятий», — подчеркнула она.
Награды также получили представители бизнеса и общественных организаций, которые внесли большой вклад в решение экологических задач.
«Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.
Lenta.ru: последние новости
Парки Москвы приглашают познакомиться с обитающими на их территориях животными В Тарусе ликвидируют крупную свалку после жалоб жителей в прокуратуру Профильный комитет Госдумы дал оценку девятому общественному форуму "Экология"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Наталья Попович9
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ269
По США ударят газом79
Названы гонорары Пугачевой и Галкина121
Cтали известны подробности пропажи «Новичка» при Ельцине21
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение