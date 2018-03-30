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Донской рассказал, когда может быть выдано разрешение для «Северного потока — 2
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Донской рассказал, когда может быть выдано разрешение для «Северного потока — 2 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минприроды России Сергей Донской заявил, что компания Nord Stream 2 летом подготовит и внесет в Росприроднадзор пакет документов для получения разрешений на строительство российской части газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
"В принципе, еще не только экологические, у нас еще и строительные документы не все готовы. Плюс ко всему, необходимо получить экологическое разрешение на подводную часть и так далее. Ориентировочно летом они должны уже подготовить и внести в Росприроднадзор документы", — сказал Донской.
Ранее сообщалось, что Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии.
Уточняется, что федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с горным законом ФРГ.
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