Донской рассказал, когда может быть выдано разрешение для «Северного потока — 2

России Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что компания Nord Stream 2 летом подготовит и внесет в Росприроднадзор пакет документов для получения разрешений на строительство российской части газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

"В принципе, еще не только экологические, у нас еще и строительные документы не все готовы. Плюс ко всему, необходимо получить экологическое разрешение на подводную часть и так далее. Ориентировочно летом они должны уже подготовить и внести в Росприроднадзор документы", — сказал Донской.

Ранее сообщалось, что Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии.