Экологические проблемы обсудили на коллегии Министерства природных ресурсов и экологии России

Год экологии в России — 2017-й — завершился, но это не значит, что работа по устранению проблем, связанных с улучшением качества окружающей нас среды, остановилась.

Многочисленные акции и мероприятия, направленные в том числе на привлечение общественного внимания к экологической ситуации в стране и в каждом конкретном городе, дали большой позитивный эффект. Как говорят эксперты, благодаря подсказкам неравнодушных людей за год удалось не просто сосредоточиться на решении самых острых вопросов, а сделать и запустить реально полезные проекты.

Так, одна из серьезных проблем, которая сегодня волнует все человечество, — рост числа мусорных свалок, в том числе незаконных. Наводить порядок, по совету Маленького Принца, созданного Экзюпери , каждый должен начинать с себя. Исписанные тетради, полиэтиленовые пакеты, севшие батарейки — воплощение в жизнь любимой всеми идеи вторичной переработки сырья зависит не только от того, есть ли поблизости пункты раздельного сбора мусора или нет, но и от того, как мы сами к этому относимся. Многие вещи так и будут казаться утопией, пока экологическое сознание не сформируется у жителей конкретной квартиры, подъезда, района…

В рамках нашей страны проблему мусора начинают решать с помощью рекультивации существующих свалок. Как рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской , к 2024 году должны быть ликвидированы самые проблемные полигоны. В зоне особого внимания — свалки с массой отходов более 35 тысяч тонн.

— При этом лица, по вине которых возникают незаконные свалки, должны понести серьезное наказание, — подчеркнул Донской. — Мы уже подготовили законопроект, предусматривающий внесение изменений в административный кодекс.

Не исключено, что новый закон появится уже в этом году, как и государственная система оперативного выявления незаконных свалок. Сейчас она тестируется в семи регионах России, но будет распространена на всю страну.

Для создания мусороперерабатывающей отрасли федеральные власти выделяют субсидии. В прошлом году удалось собрать 1 миллиард рублей. В этом, обещает Донской, сумма увеличится, как минимум, в два раза. По планам министерства природных ресурсов и экологии , к 2024 году в разных регионах России должны заработать 154 современных объекта по утилизации отходов. Уже в этом году, например, в рамках проекта «Чистая страна» начнется строительство завода по термической обработке мусора в Подмосковье

— Но вместе с тем должны создаваться и сортировочные заводы, — добавил Сергей Донской. — Уже сейчас из мусора можно извлекать много полезных компонентов для вторичной переработки. Как следствие — это поможет минимизировать негативное влияние на окружающую среду.

Как один из возможных вариантов создания эффективной системы переработки мусора — строительство экотехнопарков. Именно такое решение проблемы сейчас рассматривают московские власти

— Пока это только теория, основанная на изучении зарубежного опыта, — сказал глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский . — Но это должны быть оснащенные современным оборудованием и технологиями промышленные объекты, на которых реализуется полный цикл по сортировке, переработке и утилизации мусора.

Еще одна из задач на перспективу — принятие закона о защите животных. Сейчас над ним работают как на федеральном, так и на региональном, московском, уровне. Необходимо не только ужесточить административную и уголовную ответственность для нарушителей, но и прописать, в каких условиях можно содержать зверей, которых сегодня нередко покупают как контактные зоопарки, так и владельцы кафе — для развлечения посетителей.

— Пока нет четких правил, проблема, когда дикие животные попадают к людям, которые не знают, как их содержать, как за ними ухаживать, так и будет существовать, — считает Антон Кульбачевский. — Вот сегодня мы передали в Липецкий зоопарк льва по кличке Кальянчик, его нашли еще львенком в одной из кальянных города, и львицу Киру.

Красавица Кира со своим старшим братом Лемиком несколько первых месяцев своей жизни провела на промзоне в Бирюлево. Проводив сестру, Лемик остался в Центре передержки животных под Яхромой. Там он будет жить до тех пор, пока и ему не найдут настоящий дом.