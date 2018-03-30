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Росгидромет могут трансформировать в госкомпанию
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Минприроды планирует трансформировать Росгидромет в госкомпанию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство природных ресурсов и экологии РФ ставит приоритетной задачей реформирование системы Росгидромета и создание на его базе госкомпании, сообщил глава ведомства Сергей Донской.
"Кроме того, в качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы Росгидромета и созданию на его базе соответствующей государственной компании", — сказал Донской в ходе выступления на коллегии Минприроды по результатам 2017 года.
Полное наименование Росгидромета — Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Руководит деятельностью этого ведомства Минприроды.
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