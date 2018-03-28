«Мечел» подписал соглашение о реализации экологической программы

Подписание состоялось на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам реализации экологических мероприятий на промышленных предприятиях Челябинской области

Соглашение о взаимодействии между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Челябинской области и ПАО «Мечел» по обеспечению безопасного и социально-ответственного функционирования предприятий группы компаний «Мечел» подписано генеральным директором ПАО «Мечел» Олегом Коржовым . Для дальнейшего подписания документ направлен губернатору Борису Дубровскому

На заседании члены рабочей группы также одобрили техническое задание «Мечела» для проведения экологического аудита Челябинского металлургического комбината и завода «Мечел-Кокс». Аудит позволит определить основные мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду. Параметры независимого обследования предприятий разработаны в соответствии с требованиями надзорных ведомств и общественных организаций. Техническое задание отображает намерение компании привлечь профессиональных экологических аудиторов с большим опытом проведения подобных проверок, а также узкоспециализированных технических экспертов.

В ходе аудита независимые эксперты проведут всестороннее натурное обследование промышленных объектов, в том числе источников выбросов, газоочистных сооружений и сооружений по очистке производственных сточных вод, условий размещения отходов.

«Подписанное сегодня со стороны «Мечела» соглашение закрепляет намерение компании повысить экологическую безопасность наших предприятий на челябинской площадке. Мы уже начали работать над реализацией одного из важных пунктов этого документа — организацией экологического аудита. Мы сегодня на заседании рабочей группы обсудили и согласовали техническое задание на его проведение, которое было разработано совместно с Росприроднадзором и министерством экологии Челябинской области, согласовано с Общественной палатой и Правительством региона. Компания заинтересована в объективном обследовании своих производств, в разработке эффективных программ по дальнейшему снижению нагрузки на окружающую среду, которые станут продолжением уже реализованных природоохранных мероприятий», — отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.