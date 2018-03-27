Вторичная переработка отходов поможет избавиться от неприятно пахнущих свалок

Одна из новых для Москвы экологических проблем — проблема неприятных запахов. Жители города столкнулись с ней примерно в августе прошлого года. Об этом 27 марта на заседании коллегии столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды сказал глава ведомства Антон Кульбачевский

Больше всего жалоб, по его словам, поступило от жителей восточных районов города. Неприятный запах появлялся в основном тогда, когда ветер дул со стороны Подмосковья

Источником загрязнения воздуха оказался закрытый полигон твердых бытовых отходов «Кучино», расположенный на территории городского округа Балашиха Московской области. Для решения проблемы была создана рабочая группа, в которую вошли экологи, специалисты МЧС Роспотребнадзора и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

— Сейчас на полигоне идут рекультивационные работы, — рассказал Кульбачевский, подчеркнув, что специалисты московской службы экологического мониторинга с августа ведут свои наблюдения в круглосуточном режиме.

Причем необходимое оборудование установлено не только на востоке, а по всему городу. Кроме того, постоянно работают мобильные экостанции. Актуальную информацию о состоянии воздуха, воды и почвы в городе теперь можно посмотреть на обновленном сайте Мосэкомониторинга: mosecom.ru.

— Проблема запахов — следствие нерешенной проблемы с отходами, — подчеркнул Антон Кульбачевский, уточнив, что в Москве для борьбы с ней, как и во всем мире, делают ставку на развитие раздельного сбора мусора и вторичной переработки отходов.

Одно из приоритетных направлений, по его словам, — создание в столице экотехнопарков. За основу можно взять модель, которая успешно работает, например в скандинавских странах.

— По сути, это промышленный парк, в котором осуществляются все стадии переработки твердых отходов, — пояснил Кульбачевский. — От сортировки, выделения и переработки вторсырья до обезвреживания и утилизации тех элементов, которые еще не научились перерабатывать.

С минимальной нагрузкой на экологию, заверил глава ведомства, пройдет чемпионат мира по футболу. На всех стадионах города, которые будут принимать гостей, установят цветные контейнеры для раздельного сбора мусора.