Антипинский НПЗ представил наработки по экологической безопасности

На форуме Росприроднадзора.

Антипинский НПЗ — основное производственное предприятие ГК «Новый Поток» — представил проект плана мероприятий по защите окружающей среды и экологической безопасности. Презентация прошла на организованных управлением Росприроднадзора по Тюменской области публичных обсуждениях «Анализ правоприменительной практики по итогам 2017 года».

Доклад о применении современных технологий и методов соблюдения природоохранного законодательства сделал главный инженер завода Сергей Мурзин . В частности, он отметил, что снижать риски загрязнения воздуха и воды, а также контролировать состояние экологической обстановки позволяет современное аналитическое оборудование центральной заводской лаборатории. В частности, для мониторинга атмосферного воздуха в 2017 году закуплена система анализа газовоздушной среды.

По словам главного инженера Антипинского НПЗ, чтобы полученная информация была объективной, дополнительные проверки проводят сторонние аккредитованные лаборатории Тюмени . Ежегодно независимые специалисты замеряют уровень шума, вибрации, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как на технологических площадках предприятия, так и на прилегающей территории.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, по данным протоколов лабораторно-инструментальных исследований, все взятые в минувшем году на Антипинском НПЗ пробы соответствуют нормативам. Кроме того, на заводе надзорным ведомством регулярно проводятся проверки на соответствие норм экологической безопасности. По итогам проведенных в 2017 — начале 2018 годов мероприятий нарушений не выявлено.