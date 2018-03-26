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Калининградские эксперты обсудят поправки в закон об охране зеленых зон
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Калининградские эксперты обсудят поправки в закон об охране зеленых зон 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Калининградской области актуальной остается тема сохранения зеленых насаждений. В феврале жители Калининграда дважды митинговали против вырубки и обрезки деревьев, а экологи и общественники выражали недовольство отсутствием системного подхода к сохранению зеленых зон. Губернатор региона дал поручение разработать поправки к региональному закону о зеленых насаждениях.
О том, какие законодательные нормы необходимы для предотвращения вырубки деревьев и увеличения лесистости региона, которая на сегодняшний день составляет около 18%, пойдет речь в ходе заседания Калининградского экспертного клуба на тему «Правовые аспекты сохранения и развития зеленых зон Калининградской области».
Темы для дискуссии:
• Закон о защите зеленых насаждений — прошлое и будущее. • Инвентаризация и статус зеленых зон: проблемы учета и контроля. • Незаконная вырубка — меры и результаты правового воздействия к нарушителям природоохранного законодательства. • Участие общественности в сохранении зеленого общественного достояния.
К участию в круглом столе приглашены министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин, природоохранный прокурор области Денис Ким, председатель комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды облдумы Валерий Губаров, начальник управления благоустройства и экологии администрации города Калининграда Юрий Егоров, председатель регионального отделения межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Фронт» Олег Иванов, координатор отделения общественной организации «Экозащита» в Калининграде Александра Королева, а также представители Балтийского федерального университета имени И. Канта.
Круглый стол пройдет 27 марта с 12:30 до 14 часов в конференц-зале МФЦ для бизнеса по адресу: Калининград, ул. Уральская, д. 18, 4 этаж.
Фото: архив ФедералПресс
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