Калининградские эксперты обсудят поправки в закон об охране зеленых зон

Калининградской области актуальной остается тема сохранения зеленых насаждений. В феврале жители Калининграда дважды митинговали против вырубки и обрезки деревьев, а экологи и общественники выражали недовольство отсутствием системного подхода к сохранению зеленых зон. Губернатор региона дал поручение разработать поправки к региональному закону о зеленых насаждениях.

О том, какие законодательные нормы необходимы для предотвращения вырубки деревьев и увеличения лесистости региона, которая на сегодняшний день составляет около 18%, пойдет речь в ходе заседания Калининградского экспертного клуба на тему «Правовые аспекты сохранения и развития зеленых зон Калининградской области».

Темы для дискуссии:

• Закон о защите зеленых насаждений — прошлое и будущее. • Инвентаризация и статус зеленых зон: проблемы учета и контроля. • Незаконная вырубка — меры и результаты правового воздействия к нарушителям природоохранного законодательства. • Участие общественности в сохранении зеленого общественного достояния.

К участию в круглом столе приглашены министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин, природоохранный прокурор области Денис Ким , председатель комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды облдумы Валерий Губаров , начальник управления благоустройства и экологии администрации города Калининграда Юрий Егоров , председатель регионального отделения межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Фронт» Олег Иванов , координатор отделения общественной организации «Экозащита» в Калининграде Александра Королева, а также представители Балтийского федерального университета имени И. Канта.

Круглый стол пройдет 27 марта с 12:30 до 14 часов в конференц-зале МФЦ для бизнеса по адресу: Калининград, ул. Уральская, д. 18, 4 этаж.