Ещё
Всемирный банк верит, что Восточная Азия сможет одержать победу над сельскохозяйственным загрязнением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всемирный банк верит, что Восточная Азия сможет одержать победу над сельскохозяйственным загрязнением 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Технические решения и возросшая политическая воля означают, что страны Восточной Азии способны одержать победу в борьбе с сельскохозяйственным загрязнением, говорится в докладе Всемирного банка, опубликованном в пятницу.
"За последние три десятилетия рост сельскохозяйственного производства сыграл важную роль в повышении продовольственной безопасности и избавлении миллионов людей от нищеты в Восточной Азии", — сказала вице-президент Всемирного банка Лора Так.
"Тем не менее, за подобный рост была заплачена высокая цена: в регионе наблюдается беспрецедентное загрязнение почвы, воды и воздуха", — добавила она.
Наряду с успехом в сфере сельскохозяйственного производства, региональное сельское хозяйство становится жертвой своего собственного успеха.
Сельское хозяйство стало одним из главных источников загрязнения почвы, воздуха и воды, сказано в докладе «Проблема сельскохозяйственного загрязнения: доказательства из Китая, Вьетнама и Филиппин».
Искусственные химические вещества в продуктах питания негативно повлияли на их безопасность и выход на международный рынок.
Эффективный контроль за загрязнением окружающей среды позволит увеличить прибыль и стимулировать развитие конкурентоспособной пищевой отрасли.
Данный доклад показывает, что переориентация государственной политики и вложение средств в контроль за загрязнением приносит пользу как фермерам, так и потребителям. Стоимость проектов Всемирного банка по борьбе с сельскохозяйственным загрязнением, реализуемых на территории Китая, превышает 1 млрд долларов США. Они включают в себя сокращение содержания аммиака в удобрениях, очищение загрязненной почвы, сокращение загрязнения воды озера Цяньдаоху сельскохозяйственными стоками, а также сокращение загрязнения животноводческими стоками в целях охраны прибрежной и морской экосистем.
"Будучи приверженным зеленому развитию, Китай ускоряет достижение сельского возрождения и решение экологических проблем", — сказал сотрудник Министерства сельского хозяйства и сельских дел Гао Шанбинь.
Страна добилась значительных улучшений по разным направлениям, таким как контроль орошения, сокращение использования удобрений и переработка сельскохозяйственных отходов. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В России закроют крупнейшую в Заполярье свалку в связи с открытием экотехнопарка Иностранные воздушные силы нанесли авиаудар по местонахождению террористов на юге Ливии Великобритания вводит жесткие меры в отношении России после инцидента с отравлением бывшего разведчика в Лондоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС США нанесли удар по Ливии204
Мафия глухонемых захватила Москву27
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель343
«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах57
СМИ узнали о планах РФ в КНДР182
Видео
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
03:34
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Оружие Армия
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение