Всемирный банк верит, что Восточная Азия сможет одержать победу над сельскохозяйственным загрязнением

Пекин, 25 марта / Синьхуа / — Технические решения и возросшая политическая воля означают, что страны Восточной Азии способны одержать победу в борьбе с сельскохозяйственным загрязнением, говорится в докладе Всемирного банка , опубликованном в пятницу.

"За последние три десятилетия рост сельскохозяйственного производства сыграл важную роль в повышении продовольственной безопасности и избавлении миллионов людей от нищеты в Восточной Азии", — сказала вице-президент Всемирного банка Лора Так.

"Тем не менее, за подобный рост была заплачена высокая цена: в регионе наблюдается беспрецедентное загрязнение почвы, воды и воздуха", — добавила она.

Наряду с успехом в сфере сельскохозяйственного производства, региональное сельское хозяйство становится жертвой своего собственного успеха.

Вьетнама и Сельское хозяйство стало одним из главных источников загрязнения почвы, воздуха и воды, сказано в докладе «Проблема сельскохозяйственного загрязнения: доказательства из Китая Филиппин ».

Искусственные химические вещества в продуктах питания негативно повлияли на их безопасность и выход на международный рынок.

Эффективный контроль за загрязнением окружающей среды позволит увеличить прибыль и стимулировать развитие конкурентоспособной пищевой отрасли.

Данный доклад показывает, что переориентация государственной политики и вложение средств в контроль за загрязнением приносит пользу как фермерам, так и потребителям. Стоимость проектов Всемирного банка по борьбе с сельскохозяйственным загрязнением, реализуемых на территории Китая, превышает 1 млрд долларов США. Они включают в себя сокращение содержания аммиака в удобрениях, очищение загрязненной почвы, сокращение загрязнения воды озера Цяньдаоху сельскохозяйственными стоками, а также сокращение загрязнения животноводческими стоками в целях охраны прибрежной и морской экосистем.

"Будучи приверженным зеленому развитию, Китай ускоряет достижение сельского возрождения и решение экологических проблем", — сказал сотрудник Министерства сельского хозяйства и сельских дел Гао Шанбинь.

Страна добилась значительных улучшений по разным направлениям, таким как контроль орошения, сокращение использования удобрений и переработка сельскохозяйственных отходов. -0-