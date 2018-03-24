Жители Орловской области на час выключат свет

РФ. Сегодня 24 марта, орловцы присоединятся к международной акции «Час Земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы совместно с Министерством природных ресурсов и экологии

Акция «Час Земли» пройдёт 24 марта с 20. 30 до 21.30 по местному времени. Во всем мире на час погаснет свет и подсветка крупных архитектурных и инженерных сооружений.