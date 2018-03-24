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Жители Орловской области на час выключат свет
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Жители Орловской области на час выключат свет 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сегодня 24 марта, орловцы присоединятся к международной акции «Час Земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.
Акция «Час Земли» пройдёт 24 марта с 20. 30 до 21.30 по местному времени. Во всем мире на час погаснет свет и подсветка крупных архитектурных и инженерных сооружений.
Напомним, впервые мероприятие было организовано в 2007 году Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald. Сегодня «Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете, в которой принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7000 городов. В России «Час Земли» проводится с 2009 года.
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