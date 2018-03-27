Детеныша тюленя выловили из мазута во Владивостоке 

В центре Владивостока местные жители нашли детеныша ларги. Животное обнаружили в мазуте и мусоре недалеко от 44‐го причала города, сообщила в Facebook сотрудница реабилитационного центра «Тюлень» в Тавричанке.
Специалисты достали тюлененка и доставили в центр. Детенышу дали регидрон, сделали укол противошокового препарата и отмыли.
Снимок маленького зверька появился 26 марта в одном из пабликов Instagram. Детеныша отловили, несмотря на то, что территория причала была закрыта.
В феврале на одной из помоек в Новой Москве местный житель нашел коробку, в которой находились два новорожденных медвежонка. Детенышей забрали к себе неравнодушные москвичи. Потом их передали в природный заповедник в Тверской области.