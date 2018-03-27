Детеныша тюленя выловили из мазута во Владивостоке

В центре Владивостока местные жители нашли детеныша ларги. Животное обнаружили в мазуте и мусоре недалеко от 44‐го причала города, сообщила в Facebook сотрудница реабилитационного центра «Тюлень» в Тавричанке.

Спасли зверёныша Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 25 Мар 2018 в 10:13 PDT Специалисты достали тюлененка и доставили в центр. Детенышу дали регидрон, сделали укол противошокового препарата и отмыли.

Снимок маленького зверька появился 26 марта в одном из пабликов Instagram. Детеныша отловили, несмотря на то, что территория причала была закрыта.