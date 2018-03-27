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Детеныша тюленя выловили из мазута во Владивостоке
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Детеныша тюленя выловили из мазута во Владивостоке 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: @dpskontrol_125rus
В центре Владивостока местные жители нашли детеныша ларги. Животное обнаружили в мазуте и мусоре недалеко от 44‐го причала города, сообщила в Facebook сотрудница реабилитационного центра «Тюлень» в Тавричанке.
Специалисты достали тюлененка и доставили в центр. Детенышу дали регидрон, сделали укол противошокового препарата и отмыли.

Спасли зверёныша

Публикация от  Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)

Снимок маленького зверька появился 26 марта в одном из пабликов Instagram. Детеныша отловили, несмотря на то, что территория причала была закрыта.
В феврале на одной из помоек в Новой Москве местный житель нашел коробку, в которой находились два новорожденных медвежонка. Детенышей забрали к себе неравнодушные москвичи. Потом их передали в природный заповедник в Тверской области.
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