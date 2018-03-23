Крупнейшую в российском Заполярье свалку закроют в 2018 году

"У нас есть самая крупная за Полярным кругом в России свалка. Мы ее закрываем в этом году, потому что у нас сейчас вводится в промышленную эксплуатацию крупнейший экотехнопарк в рамках крупнейшего инвестиционного соглашения в сфере обращения с отходами. Мы эту свалку закрываем, ее надо рекультивировать", — сказал он, уточнив, что свалка расположена в Мурманске и принимает отходы из областного центра и ближайших населенных пунктов.

В декабре 2017 года в Мурманской области состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию первого в Арктической зоне РФ экотехнопарка. В него вошли мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО.

Мусоросортировочный комплекс оснащен современным оборудованием, в основном ведущих российских производителей, которое адаптировано к северным условиям. На объекте осуществляется выделение вторичного сырья (лом черных и цветных металлов, текстиль, бой стекла, полимеры и макулатура). Выход комплекса на промышленную эксплуатацию и организация приема отходов от организаций запланированы в 2018 году.