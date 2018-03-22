КуйбышевАзот в Тольятти применяет современные методы обеспечения экологической безопасности

Экологическая безопасность — зона ответственности крупных предприятий региона. Требования федерального законодательства в этой части ужесточаются с каждым годом, но некоторые работают на опережение, модернизируя производства и снижая воздействие на окружающую среду.

С 1 января 2019 года должны вступить в силу изменения в закон «Об охране окружающей среды», согласно которым все значимые источники выбросов на предприятиях будут оснащены системами автоматического контроля и учета загрязняющих веществ в атмосферу. Пока ряд требований не урегулирован. Несмотря на это, КуйбышевАзот уже начал работу в данном направлении. Экологическая безопасность — один из приоритетов в деятельности предприятия. «Есть общее правило: чем чаще и интенсивнее обновляется технологическое оборудование, тем оно чище. КуйбышевАзот является одним из немногих предприятий Самарской области , которое последние годы занимается интенсивной заменой оборудования», — подчеркнул председатель центрального совета «Российской зеленой лиги» Сергей Симак.

Уже удалось в разы сократить потребление речной воды. Для этого на КуйбышевАзоте была запущена установка по очистке промышленных стоков производства аммиачной селитры. Применяемая здесь технология позволяют на выходе получать чистую воду, которая вновь возвращается в производственный цикл. Всего на заводе действует 10 водооборотных циклов. Они позволяют многократно использовать одну и ту же воду. Часть системы — градирни, или охлаждающие башни, которые остужают воду потоком атмосферного воздуха. Каждый час испаряется порядка 1000 кубометров воды — это как пар от испарений с горячего озера площадью в 580 футбольных полей. «Понятно, народ, который не сведущ, проезжая по обводной дороге, видя предприятие в дымке, в мареве, думает, что это и есть загрязняющие вещества, на самом деле — это пар», — пояснил заместитель главного инженера по экологической и промышленной безопасности ПАО «КуйбышевАзот» Андрей Якимович.

В 2017 году при увеличении объемов производства на 7%, Куйбышевазоту удалось снизить количество выбросов в атмосферу на 9% и снизить количество химически загрязненных стоков на 24%. За прошедший год на природоохранные мероприятия было направлено около 350 млн рублей, а на техническое перевооружение и внедрение современных технологий — порядка 6 млрд рублей.