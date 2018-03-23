Риск новых выбросов газа со свалок в Подмосковье сохранится до рекультивации

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Министерство экологии Московской области предупредило о сохранении риска новых залповых выбросов свалочного газа с расположенных в регионе мусорных полигонов, пока они не будут рекультивированы. Причем ночью этот риск, обусловленный колебаниями погоды, становится выше из-за перепадов температуры и атмосферного давления, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Если в течение суток наблюдается резкий перепад температур или атмосферного давления, в теле полигона начинаются деформации, могут возникать трещины и разломы, куда стремится свалочный газ. Выход из этой ситуации только один — скорейшее закрытие отработанных карт [полностью использованных участков свалки], их дегазация и рекультивация. Риск разломов ночью выше, чем днем, потому что ночью после резкого снижения температуры, по контрасту с повышенной температурой внутри полигона, происходят деформации и образуются разломы", — заявили ТАСС эксперты министерства, отметив, что к рекультивации старой карты предстоит приступить в апреле.

Эксперты регионального минэкологии напомнили, что март в Подмосковье характеризуется довольно сильными перепадами температур. Так, 17 марта в Волоколамске , менее чем за четверо суток до выброса свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово», утром было минус 20 градусов, а днем — уже минус 10. Наблюдая тенденцию — выбросы газа ночью и концентрация запаха утром — власти Подмосковья в качестве временной меры решили в случае новых выбросов газа на «Ядрове» переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже, с 8:30 на 10:30.

Ранее сообщалось, что 21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое родители школьников связывали с выбросом свалочного газа с полигона «Ядрово». Шестеро были госпитализированы; согласно официальной позиции властей, они попали в больницу из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови не подтвердили отравление детей свалочным газом.

Жалобы жителей Подмосковья и Москвы

Жители восточных и юго-восточных районов Москвы и Подмосковья начали жаловаться на сильный неприятный запах в конце августа 2017 года. Ученые установили, что основным источником загрязнения воздуха сероводородом на этом направлении является закрытый полигон бытовых отходов «Кучино». Власти возвели на свалке систему сжигания свалочного газа, в состав которого входит сероводород, и позднее констатировали, что жалоб на запах стало меньше. Однако на выбросы свалочного газа с близлежащих мусорных полигонов стали жаловаться жители других муниципалитетов Подмосковья.

До случая в Волоколамске 21 марта массовых обращений к врачам из-за подозрений на негативное воздействие свалки в Подмосковье не было. Согласно планам Минэкологии Московской области, старая часть «Ядрова» будет закрыта в апреле 2018 года, на ней возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. Новый сегмент свалки откроется в апреле и будет работать как минимум до 2030 года. Кроме того, объем вывозимого мусора на полигон сократили в два раза.