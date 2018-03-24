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Жители Гданьска теперь будут сортировать мусор не в три, а в пять разных контейнеров
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Жители Гданьска теперь будут сортировать мусор не в три, а в пять разных контейнеров 

Вести Калининград 27 минут назад
Фото: Вести Калининград
Как сообщает польский культурный центр в Калининграде, новые правила сортировки отходов вступают в силу с 1 апреля. С этого дня все отходы будут делиться на пять фракций.
Сейчас в Гданьске продолжается установка тысяч дополнительных контейнеров. Введение изменений в системе сбора мусора — это требование адаптации к стандартам Евросоюза. Речь идёт о том, чтобы уровень сортировки отходов вырос с нынешних 30% до, как минимум, 50 процентов.
В прошлом году на информационно-рекламную кампанию о введении расширенной системы сортировки отходов власти Гданьска выделили около более 500 тысяч злотых. В году расходы, включающие информационные акции, рекламные и образовательные мероприятия, вырастут до полутора миллионов злотых.
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