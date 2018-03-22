Совет Федерации разработает экологический кодекс РФ

«В целях дальнейшего совершенствования законодательной базы, создания экологического благополучия будет разработан экологический кодекс РФ», — сказала В. Матвиенко.

Согласно материалам к заседанию, проект будет разработан как законодательная основа высоких стандартов экологического благополучия.