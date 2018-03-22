Совет Федерации разработает экологический кодекс РФ 

В верхней палате парламента планируют разработать экологический кодекс РФ. Об этом в ходе заседания научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, посвященного реализации послания президента РФ, сообщила Валентина Матвиенко.
«В целях дальнейшего совершенствования законодательной базы, создания экологического благополучия будет разработан экологический кодекс РФ», — сказала В. Матвиенко.
Согласно материалам к заседанию, проект будет разработан как законодательная основа высоких стандартов экологического благополучия.