В РФ предложили создать экологическую полицию

Депутат Госдумы предложил создать в России экологическую полицию

«Российской Федерации нужна вертикально-интегрированная федеральная структура по охране, мы её называем «экологическая полиция» — это рабочее название», — цитирует Валуева ТАСС.

«Действительно, погибают егеря, погибает рыбоохрана, лесники погибают. Это принимает масштаб некой системы. Действительно, многие оказываются безнаказанными», — добавил он. Депутат отметил рост преступлений в отношении охотничьих инспекторов.

Ранее стало известно, что в Пекине создадут экологическую полицию для борьбы со смогом и загрязнениями.