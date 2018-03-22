В РФ предложили создать экологическую полицию

Депутат Госдумы Николай Валуев выступил с предложением создать в России экологическую полицию для борьбы с браконьерством.
«Российской Федерации нужна вертикально-интегрированная федеральная структура по охране, мы её называем «экологическая полиция» — это рабочее название», — цитирует Валуева ТАСС.
Депутат отметил рост преступлений в отношении охотничьих инспекторов.
«Действительно, погибают егеря, погибает рыбоохрана, лесники погибают. Это принимает масштаб некой системы. Действительно, многие оказываются безнаказанными», — добавил он.
Ранее стало известно, что в Пекине создадут экологическую полицию для борьбы со смогом и загрязнениями.