Проблему захоронения отходов в Арктике не решить запретом, заявили в Госдуме

Госдуме считают, что запрет захоронения отходов не решит проблему загрязнения Арктики. Соответствующий законопроект был отклонён палатой в первом чтении в среду.

Авторами законопроекта выступили депутаты фракции ЛДПР : первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев и заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов

Законопроектом предлагалось ввести запрет на захоронение отходов на территории Арктической зоны.

«Это станет одним из первых шагов законодательного регулирования, направленного на защиту экологии Арктики. А также остановит рост количества имеющихся отходов, не усугубляя экологическую обстановку в регионе», — сказал Владимир Сысоев.

По словам главы думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в законопроекте не прописано никаких источников финансирования, и его нужно полностью переработать.

«Куда будут вывозиться отходы и кто их будет оплачивать? Этот законопроект не про защиту флоры и фауны, он наоборот грозит появлением огромного количества несанкционированных свалок. Проблему захоронения отходов в Арктике не решить запретом», — сказал он.

Депутат также добавил, что за вывоз мусора придётся платить потребителям: «Это около 2,5 млн человек, которым придётся платить на 30-50% больше тех, кто проживает в соседних регионах», — сказал он.