В Свердловской области выбросы вредных веществ в атмосферу за 5 лет снизились почти на 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ , 20 марта. / ТАСС /. Выбросы вредных веществ в атмосферу в Свердловской области с 2012 по 2017 годы сократились почти на 20%, в том числе за счет внедрения «зеленых технологий» в промышленное производство. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Минприроды региона.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник на совещании в Екатеринбурге сообщил, что на субъекты Уральского федерального округа (УрФО) приходится более 20% от общего количества источников загрязнения атмосферы в России . По его словам, предельно допустимые значения загрязняющих веществ в 2017 году превышали среднероссийские значения. Секретарь Совбеза отметил, что хуже всего ситуация с выбросами в округе складывается в Свердловской и Челябинской областях.

"В Свердловской области с 2011 года существует практика заключения соглашений между правительством региона и промышленными предприятиями — крупными источниками загрязнения окружающей среды. Отмечу, что более 90% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов загрязненных сточных вод, размещения отходов обусловлено деятельностью 30 крупных предприятий. В настоящее время заключено 27 таких соглашений, в процессе подписания находится еще одно. Благодаря этому с 2012 по 2017 годы удалось почти на 20% уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, на 21% — стоков в водоемы, сократился объем размещения отходов", — сообщили в региональном Минприроды.

В министерстве добавили, что промышленные предприятия за счет собственных средств проводят модернизацию производства, переходят на так называемые чистые, «зеленые» технологии. «В Год экологии в области были подписаны и реализуются четырехсторонние соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Свердловской области и предприятиями. Проекты природоохранной деятельности осуществляют ПАО „Трубная металлургическая компания“ , АО „ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат“, ОАО „Ураласбест“ . Итогом этой работы стало снижение количества выбросов загрязняющих веществ в воздух более чем на 22 тыс. тонн», — уточнили в свердловском Минприроды.

В нем отметили, что в регионе также проводится работа по сокращению накопленных ранее промышленных отходов. «Работа предстоит колоссальная — в течение пяти лет совместными усилиями властей, бизнеса и граждан необходимо сократить объем отходов с 9 млрд до 7,5 млрд тонн (более чем на 16%)», — сказали в Минприроды региона.