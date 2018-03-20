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Казанскую управляющую компанию оштрафовали за порчу воздуха
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Казанскую управляющую компанию оштрафовали за порчу воздуха 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Решением суда управляющая компания «Экопарк» заплатит 180 тысяч рублей за выброс вредных веществ в атмосферу. По результатам отобранных проб, экологи констатировали наличие в воздухе оксида углерода, метана, фенола, этилацетата и ксилолов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Министерства экологии.
Решением Приволжского районного суда Казани управляющая компания была признана виновной в выбросе вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. Теперь «Экопарк» должен заплатить 180 тысяч рублей в качестве штрафа. По данным пресс-службы ведомства, на данный момент управляющая компания устранила экологическое нарушение.
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