Казанскую управляющую компанию оштрафовали за порчу воздуха 

Решением суда управляющая компания «Экопарк» заплатит 180 тысяч рублей за выброс вредных веществ в атмосферу. По результатам отобранных проб, экологи констатировали наличие в воздухе оксида углерода, метана, фенола, этилацетата и ксилолов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Министерства экологии.
Решением Приволжского районного суда Казани управляющая компания была признана виновной в выбросе вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. Теперь «Экопарк» должен заплатить 180 тысяч рублей в качестве штрафа. По данным пресс-службы ведомства, на данный момент управляющая компания устранила экологическое нарушение.