Казанскую управляющую компанию оштрафовали за порчу воздуха

Решением суда управляющая компания «Экопарк» заплатит 180 тысяч рублей за выброс вредных веществ в атмосферу. По результатам отобранных проб, экологи констатировали наличие в воздухе оксида углерода, метана, фенола, этилацетата и ксилолов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Министерства экологии.